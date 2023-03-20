Трехсекундный поединок принес золото пензенскому дзюдоисту

В Приволжском федеральном округе Магомеду Ашурлаеву в его весовой категории не оказалось равных. Он без проблем выиграл все поединки. Победу в финале и вовсе одержал за три секунды.
«Он был самый высокий. Может, на голову меня выше. Взял ему захват бросил», - рассказал Магомед.
У семиклассника золотых медалей окружных соревнований до этого не было.
«Николай Васильевич Барашкин вселил в меня, что я стану олимпийским чемпионом. И через пару лет я этого добьюсь», - заявил спортсмен.
В первенстве Магомед участвовал не один. Золотую медаль получил также и Артемий Плотников.
«Были достаточно тяжелые соперники. Самый тяжелый попался мне в финале, с которым я боролся 10 минут», - отметил молодой человек.
Данила Савлов остановился в шаге от победы. Он серебряный призер, тем не менее попадает в сборную Приволжского федерального округа. Вместе с командой спортсмены отправятся на всероссийский этап.
«Хочу еще раз поблагодарить наших тренеров и пожелать им удачи в финальной части», - сообщил президент Федерации дзюдо Пензенской области Николай Барашкин.
Она пройдет в Мурманске, но перед этим ребята поедут на сборы в Нижегородскую область.
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