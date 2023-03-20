Баскетболисток «Юности» ждет решающий матч

20.03.2023 | 20:33

Победитель регулярного чемпионата российской баскетбольной Высшей лиги определится в заключительном матче турнира. И пензенская «Юность», и оренбургская «Надежда-2» подошли к очному поединку с лучшими показателями в лиге.

Сурская команда могла досрочно обеспечить себе первое место, но оступилась в игре против «ЧГУ-Атланты». Чебоксарские студентки удачно начали встречу и сразу создали себе приличный задел. В дальнейшем пензячки устроили погоню за соперницами, максимально приблизились и в последней четверти даже вышли вперед. Но гостьи были удачливее в концовке и победили с преимуществом в два очка - 81:79.

В следующем матче, против дубля красноярского «Енисея», хозяйки паркета ошибок не повторили. На этот раз они с первых минут стали забрасывать мячи в кольцо сибирячек, так что к большому перерыву отрыв «Юности» составлял уже 15 пунктов. Как ни старались конкурентки, сократить отставание они не могли, в то время как пензенская дружина продолжала атаковать.

Итоговый результат порадовал сурских болельщиков - 82:57 в пользу красно-белых.

Символично, что заключительный поединок против «Надежды-2» станет решающим в борьбе за чемпионство.