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Спорт

Пензенские школьники сразились в умении запускать самолеты

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В Пензе прошли городские открытые соревнования по авиамодельному спорту.

В создании модели нужно соблюсти определенные параметры: вес - не больше 15 граммов, площадь - как минимум 2 дециметра. Главное правило - все самолеты должны быть сделаны своими руками.

«Чтобы применять все законы аэродинамики и сделать так, чтобы модель пролетела как можно дальше. За каждый метр пролета модели зачисляется один балл. Если она летит ровно и попадает в ворота, прибавляется еще пять баллов», - пояснил главный судья соревнований Сергей Орлов.

От конструкции модели зависит, как она полетит.

«Если сделать похуже, полетит в разные стороны. Сделаешь ровно - полетит прямо», - рассказал участник соревнований Сергей Самсонов.

Помимо воспитанников творческих клубов и объединений Пензы, на соревнования приехали спортсмены из Заречного и Никольска.

Анастасия Богомолова и Елизавета Авдеева участвовали в турнире в прошлом году, а в этом приехали вместе с Алиной Назаровой. Сам навык правильного запуска самолета играет важную роль в выполнении задания.

«На самом деле сложно - он летит то вверх, то вниз. Нужно уметь рассчитать правильную траекторию, иметь силу, и рука должна быть набита», - отметили участницы соревнований.

В 2023-м в соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов-юниоров. Лучших наградили дипломами управления образования и памятными призами.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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