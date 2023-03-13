В Пензе состоялось первенство области по грэпплингу

13.03.2023 | 20:30

Во дворце единоборств «Воейков» прошло первенство Пензенской области по грэпплингу. Это относительно новый для региона стиль борьбы с использованием захватов.

«Вид спорта позволяет участвовать в турнирах, и рекомендуется участие спортсменов других единоборств: вольная борьба, самбо, ММА, боевое самбо. Все могут найти себя, у нас универсальная борьба», - пояснил старший тренер сборной Пензенской области по грэпплингу Сергей Голов.

Новшеством увлеклись даже представительницы слабого пола. София Полтораусова четыре года выходит на ковер, причем не только как участник поединков, но и в качестве судьи.

«Папа привел, мне понравилось. Подруга ходила, и я решила. Сначала не получалось, потом стало более-менее. Сейчас ездим на соревнования, участвую, побеждаю», - рассказала спортсменка.

Разновидность борьбы, название которой переводится с английского как «захват», быстро набирает популярность в Пензе. Доказательством тому - количество участников турнира: в 2023 году их более 300. Соревнования провели как отборочные на окружные состязания, которые пройдут летом.