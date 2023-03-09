Сетевое издание|18+|Четверг|9 мар 2023|19:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
 

Спорт

Погода не помешала лыжным гонкам на стадионе «Снежинка»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Стадиону «Снежинка» теперь больше подходит название «Капелька» - после весеннего дождя на трассе кое-где появились лужи. Однако капризы погоды не помешали спортсменам стартовать и финишировать. На окраине Пензы в рамках универсиады вузов области проходят состязания по лыжным гонкам.

«Планировалось бежать девочкам 5 километров, мальчикам - 10, но погода поменялась, и судейская коллегия приняла решение сократить дистанции. На такой влажный снег существуют определенные смазки, лыжи, то есть это одно из свойств снежного покрова, но, конечно, чуть тяжелее», - отметил старший тренер Пензенской области по лыжным гонкам Александр Лутков.

В соревнованиях участвуют представители 5 высших учебных заведений - около 70 молодых людей и девушек.

Павел Ермаков, будущий программист, лыжами занимается почти 5 лет.

«Самое сложное - наверное, терпение, когда уже мышцы выключаются, все закисляется и нужно перебороть в себе это, не бросать работать, а продолжать до самого финиша», - рассказал участник соревнований Павел Ермаков.

Состязания отборочные. Сильнейшая команда будет участвовать во Всероссийской студенческой универсиаде. Скорее всего, она пройдет в Красноярске в 2024 году.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте