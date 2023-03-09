Погода не помешала лыжным гонкам на стадионе «Снежинка»

09.03.2023 | 19:13

Стадиону «Снежинка» теперь больше подходит название «Капелька» - после весеннего дождя на трассе кое-где появились лужи. Однако капризы погоды не помешали спортсменам стартовать и финишировать. На окраине Пензы в рамках универсиады вузов области проходят состязания по лыжным гонкам.

«Планировалось бежать девочкам 5 километров, мальчикам - 10, но погода поменялась, и судейская коллегия приняла решение сократить дистанции. На такой влажный снег существуют определенные смазки, лыжи, то есть это одно из свойств снежного покрова, но, конечно, чуть тяжелее», - отметил старший тренер Пензенской области по лыжным гонкам Александр Лутков.

В соревнованиях участвуют представители 5 высших учебных заведений - около 70 молодых людей и девушек.

Павел Ермаков, будущий программист, лыжами занимается почти 5 лет.

«Самое сложное - наверное, терпение, когда уже мышцы выключаются, все закисляется и нужно перебороть в себе это, не бросать работать, а продолжать до самого финиша», - рассказал участник соревнований Павел Ермаков.

Состязания отборочные. Сильнейшая команда будет участвовать во Всероссийской студенческой универсиаде. Скорее всего, она пройдет в Красноярске в 2024 году.