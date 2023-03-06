«Дизель» проиграл «Торосу» и выбыл из плей-офф

06.03.2023 | 19:20

Сезон для хоккейного клуба «Дизель» завершен. В Нефтекамске в матче серии против местного «Тороса» ледовая дружина уступила и потеряла шансы на продолжение борьбы за Кубок Петрова.

Снова пензенцев подвели частые удаления. В стартовом периоде гости дважды нарушали правила и оба раза были наказаны. В таком напряженном и вязком поединке «Торос» получил солидное преимущество.

Дизелистам пришлось наверстывать упущенное и сделать это удалось. Во второй 20-минутке Никита Свинцицкий сократил отставание.

В заключительном отрезке атакующий порыв сурской дружины достиг пика. Наградой за усердие стала шайба, которую пензенцы просто затолкали в ворота - последним ее коснулся Кирилл Ураков.

2:2 - так и закончилось основное время, игра перетекла в овертайм. Ошибка сурских защитников в своей зоне позволила нефтекамцам забросить победную шайбу.

Счет в серии стал 4:2 в пользу «Тороса», и команда из Башкортостана прошла в четвертьфинал кубкового розыгрыша. Дизель выбыл из плей-офф.