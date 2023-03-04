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Спорт

В Пензе стартовал мемориальный турнир по самбо

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Среди начинающих спортсменов олимпийских чемпионов нет, но все задатки для того, чтобы стать сильнейшими самбистами, в наличии. Однако, прежде чем попасть в сборную страны или округа, необходимо зарекомендовать себя на состязаниях чуть ниже уровнем.

В городе стартовал турнир, посвященный памяти заслуженного тренера, стоявшего у истоков развития самбо в Пензенской области, Владимира Шокурова. Сейчас уже его воспитанники продолжают дело учителя и наставника.

«Мы создали империю пензенского самбо и дзюдо - я могу так громко сказать. Чемпионы мира - в Заречном, в Нижнем Ломове! А когда-то, в 1975 году, у нас не верили, что будут даже мастера спорта СССР по самбо. И вот, видите?» - констатировал президент Федерации дзюдо Пензенской области Николай Барашкин.

В соревнованиях участвуют ребята младшей возрастной категории. Большинство из Пензы, но есть и самбисты из региона.

«С этих и рождаются наши мастера спорта. Соревнования проводятся для того, чтобы ребята знали историю борьбы», - отметил Николай Барашкин.

«Я хочу победить, хочу занять какое-то место, потому что приходить домой без медали - для меня это как сходил на улице погулял. Уже занимал первое место», - рассказал участник соревнований Александр Бастричкин.

Ежегодный турнир впервые провели в Пензе 13 лет назад.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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