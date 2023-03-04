Сетевое издание|18+|Суббота|4 мар 2023|21:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

Спорт

Для пензенцев провели мастер-класс по пиклболу

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Теннис, пинг-понг и бадминтон в одном флаконе - вновь в Пензе для любителей орудовать ракеткой провели мастер-класс по пиклболу. Название образовалось от клички собаки создателя этого вида спорта в середине 60-х.

«Научиться достаточно легко - буквально 20-30 минут, и можно играть самостоятельно, со счетом. Здесь играют до 11 очков, подающая команда может заработать очко, если выиграла розыгрыш. Если проиграла - идет переход подачи», - пояснил чемпион России по теннису Руслан Нурматов.

На мастер-классе собрались как желающие попробовать что-то новое, так и те, для кого корт стал практически вторым домом.

Злата Сыткова играет в теннис 13 лет, имеет звание кандидата в мастера спорта, но ей пиклбольная ракетка в новинку. Прежде девушка держала ее в руках лишь один раз.

«В прошлом году к нам приезжали те же люди, мы играли на семейных кортах. Это гораздо легче большого тенниса - там и ракетки потяжелее, и мячики, и пространство для бега больше», - рассказала спортсменка.

В Россию пиклбол пришел в 2017-м и на сегодняшний день имеет немного сторонников. Однако микс игр с ракеткой - один из самых быстро развивающихся видов спорта в мире. Возможно, в будущем он приобретет большую популярность в стране.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте