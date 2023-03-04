Для пензенцев провели мастер-класс по пиклболу

04.03.2023 | 20:30

Теннис, пинг-понг и бадминтон в одном флаконе - вновь в Пензе для любителей орудовать ракеткой провели мастер-класс по пиклболу. Название образовалось от клички собаки создателя этого вида спорта в середине 60-х.

«Научиться достаточно легко - буквально 20-30 минут, и можно играть самостоятельно, со счетом. Здесь играют до 11 очков, подающая команда может заработать очко, если выиграла розыгрыш. Если проиграла - идет переход подачи», - пояснил чемпион России по теннису Руслан Нурматов.

На мастер-классе собрались как желающие попробовать что-то новое, так и те, для кого корт стал практически вторым домом.

Злата Сыткова играет в теннис 13 лет, имеет звание кандидата в мастера спорта, но ей пиклбольная ракетка в новинку. Прежде девушка держала ее в руках лишь один раз.

«В прошлом году к нам приезжали те же люди, мы играли на семейных кортах. Это гораздо легче большого тенниса - там и ракетки потяжелее, и мячики, и пространство для бега больше», - рассказала спортсменка.

В Россию пиклбол пришел в 2017-м и на сегодняшний день имеет немного сторонников. Однако микс игр с ракеткой - один из самых быстро развивающихся видов спорта в мире. Возможно, в будущем он приобретет большую популярность в стране.