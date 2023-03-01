Сетевое издание|18+|Среда|1 мар 2023|22:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

В Пензе стартовали межрегиональные соревнования по волейболу

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Юноши дали старт массовым межрегиональным состязаниям, которые посвятили памяти пензенских тренеров по волейболу Александра и Натальи Нурдыгиных. В течение трех дней парни 2008-2009 года рождения будут бороться за лидерство.

«У нас команды разделены по группам, в каждой - по три-четыре команды. Сегодня групповой этап, завтра - тоже, в пятницу, 3-го числа, финальные игры за места», - рассказал главный судья соревнований Андрей Пензин.

Спортсмены из Тамбова, Саранска, Пензы и Москвы встретятся на спортивной площадке.

«Современный волейбол меняется, становится очень юным, дети начинают рано играть и намного быстрее, чем было прежде. Игра более агрессивная и более разнообразная сейчас в качестве приемов, много комбинаций. Уже в этом возрасте дети играют в комбинационный волейбол», - отметила тренер СШ «Москва-98» Алла Абасова (г. Москва).

Турнир организаторы расценивают как подготовку к Всероссийской спартакиаде школьников.

«Волейбол, по моему мнению, - одна из самых сложных командных игр, потому что там, помимо физической подготовки, нужно еще хорошо понимать тактику. Без сыгранности команды у тебя результата не будет», - подчеркнул участник соревнований Сергей Гаров (г. Москва).

На следующей неделе сильнейших выявят среди представительниц прекрасной половины человечества. Все матчи девушек пройдут на этой же спортивной площадке.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте