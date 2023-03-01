В Пензе стартовали межрегиональные соревнования по волейболу

01.03.2023 | 21:23

Юноши дали старт массовым межрегиональным состязаниям, которые посвятили памяти пензенских тренеров по волейболу Александра и Натальи Нурдыгиных. В течение трех дней парни 2008-2009 года рождения будут бороться за лидерство.

«У нас команды разделены по группам, в каждой - по три-четыре команды. Сегодня групповой этап, завтра - тоже, в пятницу, 3-го числа, финальные игры за места», - рассказал главный судья соревнований Андрей Пензин.

Спортсмены из Тамбова, Саранска, Пензы и Москвы встретятся на спортивной площадке.

«Современный волейбол меняется, становится очень юным, дети начинают рано играть и намного быстрее, чем было прежде. Игра более агрессивная и более разнообразная сейчас в качестве приемов, много комбинаций. Уже в этом возрасте дети играют в комбинационный волейбол», - отметила тренер СШ «Москва-98» Алла Абасова (г. Москва).

Турнир организаторы расценивают как подготовку к Всероссийской спартакиаде школьников.

«Волейбол, по моему мнению, - одна из самых сложных командных игр, потому что там, помимо физической подготовки, нужно еще хорошо понимать тактику. Без сыгранности команды у тебя результата не будет», - подчеркнул участник соревнований Сергей Гаров (г. Москва).

На следующей неделе сильнейших выявят среди представительниц прекрасной половины человечества. Все матчи девушек пройдут на этой же спортивной площадке.