Пензенские теннисисты завоевали награды клубного чемпионата России

28.02.2023 | 21:24

Подведены итоги очередного тура клубного чемпионата России по настольному теннису, в котором принимали участие две пензенские команды.

Девушки из спортивной школы № 6 выступали очень молодым составом, но, несмотря на это, проявили себя весьма боеспособным коллективом. Они проиграли в поединках соперницам из Москвы, Саратова и Петрозаводска, но сумели взять заветные очки в матчах, где сопротивление оказывали дружины из Ногинска, Боровска и Санкт-Петербурга. В итоге пензячки расположились на 6-м месте в таблице российской Высшей лиги C.

«У нас задача стоит наигрывать. Мы готовимся, чтобы они достойно выступили на спартакиаде учащихся в 2024 году», - отметил вице-президент Федерации настольного тенниса Пензенской области Николай Гольтяпин.

В мужском турнире сурские теннисисты выступают в Высшей лиге B и стремятся попасть в дивизион рангом выше.

На домашних столах у пензенцев не все получилось. В их пассиве - поражения от команд из Барнаула, Пермского края и Самары, но в противовес хозяева одержали победы над соперниками из Оренбурга, Екатеринбурга и Казани. Эти результаты позволили объединенной команде аграрного университета и спортивной школы № 6 удержаться на 3-м месте в чемпионате российской Высшей лиги B.