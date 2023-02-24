В Пензе провели соревнования по ката карате-кекусинкай

24.02.2023 | 20:57

Только непосвященные думают, что главные соревнования по карате обязательно должны быть контактными, то есть с боями на татами. Специалисты же знают, что основа в восточных единоборствах - это ката, или движения, выполненные в определенной последовательности в поединке с воображаемым противником.

«Каждый элемент - либо освобождение от захвата, либо блок, либо удар. И если спортсмен выполняет ката по-настоящему, то это в прикладном значении более важно, чем бой», - сообщил президент Федерации карате-кекусинкай Пензенской области Владимир Сычин.

Более 100 человек приняли участие в чемпионате и первенстве Пензенской области по ката карате-кекусинкай. Судьи оценивали технику исполнения спортсменами блоков, ударов, связок, ритм движений и даже дыхание, а еще артистизм.

«Выполнить красиво - и судьям понравится. Поэтому я говорю смотреть больше фильмов, где есть мастера - Джеки Чан или Брюс Ли», - рассказал Владимир Сычин.

Яна Виноградова занимается карате-кекусинкай девятый год, последние несколько лет специализируется на ката. Дважды побеждала на первенстве Приволжского федерального округа. Очень важно для удачного выступления правильно сконцентрироваться.

«Глаза должны гореть, ты должен смотреть вперед, не отвлекаться ни на что. Главное - в голове прокручивать ката, внутренний дух чтобы дал сил», - отметила Яна Виноградова.

Соревнования в Пензе были открытыми. На них приехали спортсмены из соседнего региона.

«Наши дети сюда приезжают, чтобы составить конкуренцию пензякам, заодно подружиться. Дети очень друг друга любят. У нас в Мордовии это еще не сильно развито, поэтому дети проходят небольшую обкатку здесь, готовятся к российским соревнованиям», - сообщил тренер по карате-кекусинкай Сергей Основин (Республика Мордовия).

В апреле состоятся окружные состязания, а в мае в Москве - первенство страны.