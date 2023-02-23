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Спорт

В Пензе дзюдоисты демонстрируют мастерство на татами

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Технику восточного единоборства демонстрируют борцы на открытии турнира по дзюдо. В течение двух дней в зале школы № 19 будут проходить поединки среди мальчишек и девчонок. Воспитанники городских клубов, а также ребята из районов области приехали на состязания. В первый день заявилось около трехсот человек, что удивило даже организаторов соревнований.

«Очень приятно видеть такое количество спортсменов в этом уютном зале. Спасибо директору школы, что предоставляет возможность нам заниматься в этом зале. Хочу пожелать ребятам успехов на соревнованиях, для многих они станут подготовкой к округу до 15 лет, до 13 лет», - отметил первый заместитель министра физкультуры и спорта Пензенской области Эдуард Копылов.

В программе соревнований - олимпийское дзюдо, на татами выходят спортсмены разных весовых категорий и возрастных групп. Борцы с косичками по силе духа и настрою на победу не отстают от мальчишек.

«Здесь лучшие в Пензенской области, у них подготовка очень серьезная. Есть и с начальной подготовкой, но все лидеры здесь», - подчеркнул главный судья соревнований Павел Кояков.

Этот турнир является своего рода разминкой перед окружными состязаниями, где команде Пензенской области предстоит показать уровень мастерства.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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