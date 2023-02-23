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Спорт

Пензенцы пробежали 42 километра по Олимпийской аллее

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Каждому по медали - награды получили все участники легкоатлетического забега без исключения. На Олимпийской аллее проходили праздничные состязания, посвященные Дню защитника Отечества.

«Дистанции такие: дети - 1 километр, 3, 5, взрослые и ветераны - 10 километров, полумарафон и марафон. Они сами выбирают и готовятся», - рассказал организатор легкоатлетического забега Фярид Акжигитов.

Алексей Кузьмичев вместе с друзьями приехал в Пензу из Саратова. Мужчина не профессиональный атлет. Считает себя ярым сторонником активного образа жизни.

«Занимаюсь бегом около 10 лет, просто понравилось мне заниматься этим: мышцы развиваются, выносливость, настроение повышается», - отметил он.

Со своим старшим коллегой полностью согласен Герман Анисов. Пензенский школьник любит спорт. К забегу молодой человек подготовился основательно, оделся как следует.

«Снуд мне помогает бороться с ветром, с морозом. Нравится заниматься бегом, тяжелой атлетикой, баскетболом», - поделился Герман.

Стартовали атлеты в разное время. Те, кто выбрал марафон, а это 42 километра 195 метров, устремились к финишу раньше. Спортсмены, которые предпочли менее протяженные дистанции, побежали час спустя.

В забеге, кроме любителей, принимали участие и мастера спорта по легкой атлетике. Для них старты на Олимпийской аллее - своеобразная тренировка перед более масштабными соревнованиями.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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