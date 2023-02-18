«Юность» сохранила лидирующие позиции в Высшей лиге

18.02.2023 | 21:30

Баскетболистки «Юности» завершили первую часть чемпионата российской Высшей лиги в Челябинске, где поделили очки в серии против местной «Славянки».

В первом матче преимущество пензячек было велико. Они в стартовом периоде забрали инициативу и не упускали ее до последних минут поединка. Третью и четвертую четверти гостьи выиграли с отрывом в 11 и 13 очков соответственно, что и предопределило разгромный результат - 73:41 в пользу красно-белых.

Но вторая встреча, как это часто бывает в женском баскетболе, прошла совсем по другому сценарию. Очки соперницам давались с трудом. В первом периоде челябинки заработали гандикап в 2 очка - 13:11. И этот баланс держался очень долго, ведь следующие отрезки команды сыграли вничью - 6:6 и 11:11.

Развязка наступила в заключительной четверти. «Юность» и «Славянка» попеременно выходили вперед, и важна была каждая атака. Чуть точнее были хозяйки, и победа в повторном матче досталась им - 46:44. Но поражение не помешало пензенской команде удержаться на 1-й строчке в таблице Высшей лиги.

Скоро стартует второй этап чемпионата, на котором коллективы разделят на четверки. Проходить он будет по туровой системе.