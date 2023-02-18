Сетевое издание|18+|Суббота|18 фев 2023|21:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-17oC
-16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

«Юность» сохранила лидирующие позиции в Высшей лиге

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Баскетболистки «Юности» завершили первую часть чемпионата российской Высшей лиги в Челябинске, где поделили очки в серии против местной «Славянки».

В первом матче преимущество пензячек было велико. Они в стартовом периоде забрали инициативу и не упускали ее до последних минут поединка. Третью и четвертую четверти гостьи выиграли с отрывом в 11 и 13 очков соответственно, что и предопределило разгромный результат - 73:41 в пользу красно-белых.

Но вторая встреча, как это часто бывает в женском баскетболе, прошла совсем по другому сценарию. Очки соперницам давались с трудом. В первом периоде челябинки заработали гандикап в 2 очка - 13:11. И этот баланс держался очень долго, ведь следующие отрезки команды сыграли вничью - 6:6 и 11:11.

Развязка наступила в заключительной четверти. «Юность» и «Славянка» попеременно выходили вперед, и важна была каждая атака. Чуть точнее были хозяйки, и победа в повторном матче досталась им - 46:44. Но поражение не помешало пензенской команде удержаться на 1-й строчке в таблице Высшей лиги.

Скоро стартует второй этап чемпионата, на котором коллективы разделят на четверки. Проходить он будет по туровой системе.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте