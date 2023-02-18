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Спорт

В Пензе подвели итоги соревнований по фитнес-аэробике

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Во дворце «Воейков» состоялись первенство и чемпионат области по фитнес-аэробике. Более 700 юных граций постарались безукоризненно выполнить номера и завоевать симпатию членов жюри.

«Официальные дисциплины - аэробика, степ, аэробика (пять человек), хип-хоп и хип-хоп (большая группа). Пять официальных дисциплин, все у нас развиваются в регионе. Спорт не травмоопасный ни для чего, развивает сосудистую и дыхательную системы. Танец девочкам нравится, все ритмично, динамично, красивые костюмы, красивые девчонки», - сообщила председатель Федерации фитнес-аэробики Пензенской области Любовь Новиченко.

После выступлений в каждой возрастной группе подвели итоги. Победители взошли на пьедестал почета.

Завоеванным на областных соревнованиях медалям радуются, словно олимпийскому золоту.

«Мы очень старались занять первое место», - пояснила участница команды «Лайм» Ангелина Егина (г. Никольск).

Команда «Прима» существует семь лет, и девушки успели стать одной спортивно-танцевальной семьей.

«Это хорошая физическая подготовка, выносливость, появляется мотивация, сила воли вырабатывается. Конечно, красивая фигура, осанка», - рассказала Мария Парфенова.

По результатам состязаний будет сформирована команда Пензенской области, которая станет представительницей региона на первенстве и чемпионате страны.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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