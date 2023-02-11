Для самых маленьких пензенских скалолазов устроили состязания

11.02.2023 | 20:30

Около сотни ребят из Пензенской области приняли участие в первых в своей жизни соревнованиях по скалолазанию. Эти состязания специально проводятся для самых юных спортсменов, чтобы они смогли почувствовать вкус борьбы и стремление к победе.

Виктор Сычев стал чемпионом в возрастной группе пяти-девяти лет, занимается этой разновидностью альпинизма с четырех. В секцию привела мама-тренер.

«Я просто лез, но не обычно, а быстро. Бывают разные соревнования: на трудность, на скорость», - рассказал победитель.

«Задача спортсмена - преодолеть две трассы как можно быстрее. Учитывается время прохождения каждой трассы, суммируется и по результатам двух трасс лучшие восемь человек проходят в следующий раунд. Там они борются за призовые места», - пояснил главный судья соревнований Илья Гречихин.

Организатор состязаний - Многофункциональный туристско-спортивный центр имени Т. Т. Мартыненко. Совсем скоро испытание ждет уже опытных спортсменов: команда Пензенской области по скалолазанию отправится в Уфу на окружные соревнования.