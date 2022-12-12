Пензенские волейболистки проиграли соперницам из Рязани

12.12.2022 | 20:02

Первый круг чемпионата российской Высшей лиги «Б» волейболистки команды «Университет-Визит» завершали в Рязани серией против потенциального лидера турнирной таблицы. Студентки местного госуниверситета серьезно настроились на игры против гостий, однако в начале стартового матча лучше выглядели пензячки. Они взяли сет со счетом 25:20.

Но хозяек это не смутило, и следующие партии остались за ними - 25:15, 25:20, 25:21. Итоговый результат сложился также в пользу рязанок - 3:1.

На следующий день пензячки смогли навязать борьбу соперницам только в стартовом сете, однако и в нем набрали 21 очко против 25 хозяйских. На дальнейшее сопротивление у сурской команды сил не хватило. «Рязань-РГУ» выиграла оба отрезка - 25:14 и 25:18 - и, таким образом, добыла себе победу со счетом 3:0.

По окончании первого круга пензенские волейболистки с 14 очками остаются на пятой строчке в турнирной таблице Высшей лиги, а соседки, набрав 26 баллов, забираются на ее вершину.