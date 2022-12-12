Дзюдоисты из Пензы выступили на молодежной «Динамовской лиге»

12.12.2022 | 21:04

Две золотые, две серебряные и одна бронзовая награда - таков итог финального выступления борцов спортивного клуба «Спарта» в рамках молодежной «Динамовской лиги». Результатом все более чем довольны, говорит председатель правления региональной общественной организации «Федерация дзюдо Пензенской области» Николай Барашкин.

«У нас в четырех этапах пять человек были всегда победителями и призерами этого фестиваля, который прошел в Тамбове, Волгограде, Саратове, финал - в Москве», - сообщил председатель Федерации дзюдо Пензенской области Николай Барашкин.

По итогам всех встреч первое место у тяжеловеса Магомеда Ашурлаева и у Артема Плотникова, выступающего в весовой категории до 38 килограммов. Оба учатся в седьмом классе, а тренирует их Владимир Кабанов.

«Все нормально, соперники были достойные, крепкие, хорошие», - отметил победитель «Динамовской лиги по дзюдо - 2022» Магомед Ашурлаев.

«Я к этому упорно готовился. Те места, которые я занимал на прошлых этапах, они меня подталкивали. Я выходил на аллею, бегал кросс, на тренировках упорно занимался, оставался после них, подтягивался на турнике, работал на резине, ползал на канате», - поделился победитель «Динамовской лиги по дзюдо - 2022» Артемий Плотников.

Второе место у Ксении Тепловой и Арсения Рожнова. У его брата Егора почетное третье место.

«Этот фестиваль как раз подготовка ребят в сборную команду центрального совета «Динамо». И они примут участие в дальнейшем среди старших юношей, это будет Приволжский федеральный округ», - объяснил Николай Барашкин.

После состоится финальное первенство России, которое станет отборочным трамплином для участия в соревнованиях Европы и мира.