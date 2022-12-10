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Спорт

«Лагуна-УОР» обыграла лидера чемпионата Высшей лиги

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Клуб «Лагуна-УОР» произвел мини-сенсацию, обыграв одного из лидеров чемпионата российской Высшей лиги на его площадке.

Нижегородская «Норманочка» планировала забрать в серии с молодой пензенской дружиной максимум очков, но встретила яростное сопротивление гостий. Уже на седьмой минуте Дарья Навозова открыла счет, использовав ошибку вратаря. Волжанки ответили своим голом через минуту, но равенство соблюдалось недолго: Марину Сонюшкину оставили в одиночестве перед штрафной, и она не промахнулась - 2:1 в пользу «Лагуны-УОР» после первого тайма.

Во второй половине борьба была равной, и все решила несогласованность нижегородок в обороне – Дарья Навозова оформила дубль ударом в пустые ворота. Хозяйки много атаковали и даже сократили отставание, но догнать желто-зеленых не получалось. Голкипер пензячек Анастасия Куприянова ловила все мячи, летевшие в створ, кроме того, она отбила два 10-метровых штрафных.

Финальная сирена зафиксировала трудовую победу «Лагуны-УОР» со счетом 3:2. Команда с 19 очками вышла на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России среди женских коллективов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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