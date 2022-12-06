В Пензе возобновили производственную гимнастику

06.12.2022 | 20:27

В Пензе решили возобновить производственную гимнастику. Инициативу проявили в учреждениях, находящихся в ведении министерства физкультуры и спорта.

Самыми первыми идею поддержали сотрудники дворца водного спорта «Сура». Теперь к ним раз в неделю будет приходить Ольга Смыслина. Она была в числе первых инструкторов, которые начали развивать такую зарядку в области, когда на нее в СССР был спрос.

«У нас даже были конкурсы производственной гимнастики, это было на таком уровне. Мне было 18 лет, я работала в больнице имени Семашко, еще даже не поступила в институт, и мы участвовали, у нас был конкурс. Ольга Филипповна нас готовила, мы заняли призовое место», - рассказала врач по спортивной медицине СШОР водных видов спорта Галина Лобанова.

«Мы людей обучали культуре движений, обучали их правильно дышать, навыкам самоконтроля, чтобы они могли себе помочь в любое время дня и суток на протяжении всей жизни», - отметила инструктор по производственной гимнастике Ольга Смыслина.

Поэтому и теперь главное задача Ольги Филипповны - не просто провести с людьми гимнастику, а показать им базовые упражнения, которые они смогут потом без труда выполнять ежедневно на своем рабочем месте. Для этого раздали всем памятки.

Главное - не сложность движений, а их регулярность.

«Кладете руки на диафрагму, ребра, и при правильном дыхании вдох идет легкий и быстрый. Пришли в весенний лес, дождь прошел, омыл листву и ландыши - вот такой легкий, быстрый вдох приятный надо сделать», - объяснила Ольга Смыслина.

Тренерский состав в производственной гимнастике не участвовал. А вот администраторам, бухгалтерам и всем другим сотрудникам дворца водного спорта «Сура» такая зарядка пришлась по душе.

«Отлично, конечно, потому что работа с документами, сидя, а так - встали, размялись, заряд на весь день», - поделилась девушка.

«Зарядка - это жизнь, здоровье, настроение. Мышцы говорят: «Мы живы и хотим еще», - сообщила горожанка.