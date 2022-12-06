В Пензе определили сильнейших теннисистов региона

06.12.2022 | 20:40

Чемпионат области по настольному теннису не принес больших сюрпризов: в решающих поединках сошлись спортсмены, на которых делалась ставка.

Турнир был разбит на три части, и вначале соревновались команды. Здесь у девушек победу праздновала объединенная сборная ПГАУ и СШ № 1, а у мужчин лучшим стал второй коллектив под таким же названием.

Затем в борьбу вступили пары, и на верхнюю ступень пьедестала вступили Полина Ногина и Александра Нижегородцева у женщин, а также Эмиль Гильмутдинов и Александр Донич у представителей сильного пола.

В личных состязаниях Ногина сделала золотой дубль, а в мужском турнире равных не было Денису Медведеву.

Впрочем, и молодые игроки не остались внакладе, получив большой соревновательный опыт в противостоянии с сильнейшими теннисистами региона.

«Наша основная задача - популяризировать этот вид спорта, сконцентрироваться на подготовке детей. Дети - наше будущее, от их развития, от привлечения к этому спорту и к любому виду будет зависеть здоровье нашей нации», - подчеркнул президент Федерации настольного тенниса Пензенской области Юрий Мерзляков.

Соревнования отборочные, по их итогам будет составлена сборная Пензенской области, которая в январе отправится на чемпионат Приволжского федерального округа.