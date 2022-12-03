Спорт

«Лагуна-УОР» всухую проиграла санкт-петербургскому «Кристаллу»

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Справиться с лидером российского чемпионата не смогли. Мини-футболистки «Лагуны-УОР» на своей площадке крупно проиграли санкт-петербургскому «Кристаллу». Более опытные северянки уже в первом тайме стартового матча серии показали свою силу. Они отличились дважды, в том числе и реализовав 10-метровый штрафной удар.

«Конечно, мы провели и теоретическую работу, и практическую работу на площадке, когда готовились к играм с «Лагуной». Плюс блестящая игра сегодня нашего голкипера тоже много нам дала. И конечно, реализация наших собственных моментов», - рассказала игрок МФК «Кристалл» Оксана Алемайкина (Санкт-Петербург).

После перерыва спортсменки «Лагуны-УОР» заиграли агрессивнее, создали несколько отличных моментов у ворот «Кристалла», но мяч в цель упорно не шел. А вот гостьи к своим голевым шансам относились бережнее, они сумели забить еще два мяча и установили окончательный счет 4:0 - не в пользу пензячек.

«С такими сбалансированными командами на первый план выходят мотивация, эмоции, борьба, концентрация. К сожалению, сегодня мы уступили», - отметил главный тренер ПМФК «Лагуна-УОР» Максим Юдин.

Пока «Лагуна-УОР» располагается на четвертой строчке таблицы российской Высшей лиги. В календарном году команде осталось провести две серии: выездную против нижегородской «Норманочки» и домашнюю против столичного «МосПолитеха».

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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