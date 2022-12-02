Спорт

Чемпионат области по настольному теннису собрал 24 команды

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Чемпионат области по настольному теннису - это главное мероприятие для спортсменов, преследующих сразу две цели: завоевать награды и отобраться на соревнования поволжского уровня. Всего 24 команды из Пензы, Кузнецкого и Нижнеломовского районов вступили в борьбу.

«Больше 60-70 участников, ведущих спортсменов, которые смогли пройти внутренний отбор детских школ. Я считаю, это неплохо, но есть к чему стремиться. Надо наращивать объем детского участия», - сообщил президент Федерации настольного тенниса Пензенской области Юрий Мерзляков.

На турнире представлены сотрудники предприятий, студенты вузов и, естественно, воспитанники специализированной школы. Предпочтение отдается опытным спортсменам, которые имеют высокий рейтинг. Но и молодые теннисисты стараются проявить себя и огорчить более именитого соперника.

«Молодежь стремится попасть в сборную Пензенской области, чтобы поиграть на всероссийском турнире. Это совершенно другой теннис», - отметила игрок команды ПГАУ-СШ № 6 Алина Илюнина.

Программа соревнований насыщенная. Вначале сражаются команды: 13 мужских и 11 женских. Затем выяснять отношения начинают пары, в том числе и смешанные. А завершится чемпионат области по настольному теннису личными состязаниями.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте