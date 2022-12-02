Чемпионат области по настольному теннису собрал 24 команды

02.12.2022 | 20:27

Чемпионат области по настольному теннису - это главное мероприятие для спортсменов, преследующих сразу две цели: завоевать награды и отобраться на соревнования поволжского уровня. Всего 24 команды из Пензы, Кузнецкого и Нижнеломовского районов вступили в борьбу.

«Больше 60-70 участников, ведущих спортсменов, которые смогли пройти внутренний отбор детских школ. Я считаю, это неплохо, но есть к чему стремиться. Надо наращивать объем детского участия», - сообщил президент Федерации настольного тенниса Пензенской области Юрий Мерзляков.

На турнире представлены сотрудники предприятий, студенты вузов и, естественно, воспитанники специализированной школы. Предпочтение отдается опытным спортсменам, которые имеют высокий рейтинг. Но и молодые теннисисты стараются проявить себя и огорчить более именитого соперника.

«Молодежь стремится попасть в сборную Пензенской области, чтобы поиграть на всероссийском турнире. Это совершенно другой теннис», - отметила игрок команды ПГАУ-СШ № 6 Алина Илюнина.

Программа соревнований насыщенная. Вначале сражаются команды: 13 мужских и 11 женских. Затем выяснять отношения начинают пары, в том числе и смешанные. А завершится чемпионат области по настольному теннису личными состязаниями.