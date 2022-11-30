Шахматисты из Пензы достойно выступили на первенстве ПФО

30.11.2022 | 21:11

В неформальной обстановке, но при полном параде - в галстуках и бабочках. Для шахматиста очень важно выглядеть достойно, ребята это понимают. Многие из них уже довольно известны в данном виде спорта. Сборная Пензенской области привезла пять наград, среди которых две высшего достоинства, с первенства Приволжского федерального округа.

«Наши ребята молодцы, многие были близки к победе. Мальчик один занял третье место, но буквально на одно очко отстал от лидера. Мы все очень рады и благодарны им за эти достижения», - рассказала президент Шахматной федерации Пензенской области Светлана Лукьяненко.

Среди тех, кто смог попасть в число победителей, Ярослав Тарасенко. Молодой человек выступал в дисциплине «классические шахматы».

«Начал турнир с ничьей, но потом получилось вырваться в лидеры и занять первое место. Мне кажется, этот турнир один из самых сильных чемпионатов округов, поэтому конкуренция была высокая», - отметил победитель первенства ПФО по шахматам Ярослав Тарасенко.

Один из самых младших членов команды - Егор Трошин. Юный спортсмен - бронзовый призер в дисциплине «шахматные композиции».

«Это когда тебе выдают листочки, на них задачи, и нужно их решать», - объяснил бронзовый призер первенства ПФО по шахматам Егор Трошин.

Пока ребята играли в Самаре, родители поддерживали своих чемпионов в Пензе. Следили за ходом практически каждой встречи.

«Смотрели, как они играли. Ребята - молодцы. Партии шли и по пять часов. Дружественная атмосфера была», - сообщила мама шахматистки Наталья Нестерова.

Спортсмены начинают готовиться к всероссийскому чемпионату, который пройдет весной.