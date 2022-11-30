Спорт

Пензенцы массово прошлись пешком по улицам города

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На Олимпийской аллее люди собрались, чтобы вместе сделать 10 000 шагов. Большая часть - это студенты. Инициатор встречи - заместитель министра образования Ирина Осетрова. Она предлагает внедрить в жизнь программу, которая уже пользуется популярностью в Москве.

«Этот проект нацелен не только на здоровый образ жизни, но и вкрапления гражданско- патриотического воспитания, потому что каждый маршрут в 10 000 шагов заканчивается в какой-то значимой точке нашего города», - рассказала Ирина Осетрова.

Идейным вдохновителем является директор центра столичного университета имени Баумана Алексей Миронов.

«7 лет каждое воскресенье в 12:00 старт. Минимум 450 студентов приходят добровольно, невзирая на погоду. Это наш принцип. Люди реально чувствуют себя хорошо после этого движения, особенно студенты, у них сидячий образ жизни. А тут они идут вместе, общаются. После этого мероприятия они могут пойти дальше и продолжить свой культурный вечер», - отметил он.

В Пензе Олимпийская аллея только начало маршрута. На ней участники акции узнают о том, как и с какой скоростью ходить, чтобы это действительно приносило пользу. Потом разминаются - и в путь.

«Это полезно для здоровья и необходимо», - подчеркнула девушка.

Конечная точка маршрута - территория рядом со Спасским собором. На первый раз путешествие решили сделать более коротким, чем 10 000 шагов, зато шли быстро - мороз помог не сбавлять темп. А на финише участников акции уже ждал экскурсовод.

Предполагается, что это только старт проекта и в последующем студенты хотя бы раз в неделю будут собираться вместе и держать путь к интересным точкам Пензы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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