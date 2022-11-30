Пензенские дзюдоисты победили на двух престижных турнирах

30.11.2022 | 21:27

Юные пензенские борцы уложили на лопатки многочисленных соперников. Дзюдоисты достойно выступили на двух престижных турнирах. Состязания международного уровня прошли в Саратовской области.

«На Балаково у нас ездили два участника, это наши звездочки Плотников и Ашурлаев. Ашурлаев стал победителем в своей весовой категории, в тяжелом весе, самом прекрасном весе. Плотников стал бронзовым призером», - сообщил президент Федерации дзюдо Пензенской области Николай Барашкин.

Из Саратовской области атлеты отправились в Самару. Там были организованы всероссийские соревнования. И в этом случае пензенцы показали класс.

«Выступили четыре участника, стали победителями в своих весовых категориях. Это два брата-близнеца Арсений и Егор Рожновы, Ашурлаев и Плотников. Эти ребята действительно подают надежды, и на следующий год они примут участие в первенстве Приволжского федерального округа среди старших юношей», - отметил Николай Барашкин.

«Пять лет назад мы с братом пришли в дзюдо. Мне нравится этот вид спорта, хотим двигаться дальше, больше побеждать и дойти до Олимпийских игр», - поделился победитель всероссийских состязаний по дзюдо Егор Рожнов.

«Я считаю, на двух турнирах я смог выиграть потому, что каждый день ходил на тренировки, не пропускал», - подчеркнул победитель всероссийских и призер международных состязаний по дзюдо Артемий Плотников.

Совсем скоро парни поедут в Москву. В столице в декабре состоится финальный этап турнира, который проводит спортивное общество «Динамо».