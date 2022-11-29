В Пензе провели крупные соревнования по ушу

29.11.2022 | 21:10

В Пензе провели чемпионат и первенство области по ушу и кунг-фу. На состязаниях не было восторженных возгласов зрителей, подбадривающих криков и громких замечаний тренеров. Практически полную тишину нарушал лишь глухой стук.

Отвлекать бойцов нельзя, этот вид спорта требует полной концентрации на выступлении. Посторонние звуки - лишь после окончания упражнения, когда атлет покидает ковер.

«Спортивные красивые прыжки, акробатика и так далее, элементы с различным типом оружия, то есть мечи, шесты, копья. Это достаточно интересно, позитивно. Ребятишки развиваются многосторонне», - отметил президент Федерации ушу Пензенской области Дмитрий Уханов.

Есть несколько разновидностей ушу: традиционное, боевое, прикладное и спортивное. Соревнования проводили по последнему. Задача участников - показать несколько приемов, не контактируя с соперником. Выступали как с оружием, так и без него.

Пензенская федерация ушу аккредитована, а значит, спортсмены теперь могут принимать участие во всероссийских и международных соревнованиях. По итогам состязаний предполагалось определить состав сборной региона. Среди претендентов на попадание в команду был и Михаил Филиппов.

«Я выступаю и в традиционном, и в спортивном. Главное отличие, традиционное - это более прикладные удары, то есть то, что можно применить и в реальном бою. А в спортивном направлении они более эстетичные, эффектные, прыжки, акробатика», - рассказал спортсмен.

Все участники были разделены на четыре возрастные категории, победителей выявляли в каждой подгруппе отдельно.