Спорт

«Дизель» вернулся в тройку лидеров чемпионата ВХЛ

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Матч «Дизеля» против учалинского «Горняка-УГМК» разделился на две неравнозначные части, что, впрочем, не помешало пензенской команде одержать победу.

Первый период встречи стал для уральцев холодным душем: они пропустили 4 безответные шайбы. У хозяев получались красивые комбинации, к тому же фортуна оказывала дизелистам помощь в виде удачных рикошетов. В итоге голы на свой счет записали Антон Андриянов, Никита Свинцицкий, Глеб Никитин и Алексей Сергеев.

Когда же в концовке второй 20-минутки Никита Шавин довел отрыв до 5 шайб, стало ясно, что горнякам будет сложно отыграться.

«Мы должны каждый оставить частичку себя, сделать определенную работу, чтобы зрители запомнили нас в этом сезоне», - подчеркнул капитан ХК «Дизель» Максим Игнатович.

Тем не менее гости проявили характер и перевернули ход матча. В заключительной трети они забросили в ворота сурской команды 4 шайбы и остановились в шаге от благоприятного исхода. Но пензенцы победу удержали. 5:4 - «Дизель» набирает 40 очков и возвращается в тройку лидеров чемпионата ВХЛ.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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