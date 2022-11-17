В Пензе школьники сразились на военно-патриотической игре

17.11.2022 | 20:44

Сильные среди равных, говорят организаторы военно-патриотической игры «Сурский рубеж» об участниках. На финальные состязания из всех районов области приехали 34 команды - ученики юнармейских кадетских классов, воспитанники клубов.

«Обычно я всем говорю «пусть победит дружба», но сейчас мне хочется, чтобы соревновательный момент одержал верх и победил достойнейший, сильнейший, отважный и выносливый. Желаю всем удачи», - отметила заместитель министра образования Пензенской области Оксана Милаева.

«Военно-спортивные игры - это всегда воспитание воли, воспитание характера, готовности к защите Отечества», - подчеркнул главный судья соревнований Вячеслав Старшев.

Состязания проходят сразу по нескольким видам. На огневой подготовке участники стреляли по мишеням. На другой площадке важно не растеряться в условно-экстремальных условиях и оказать помощь раненому товарищу. «Из-под пуль» выносили самого легкого в команде, но этого мало, главное - вернуть пострадавшего к жизни.

Знания на этой игре тоже высоко оценивали, предлагая дать максимальное количество верных ответов на 50 вопросов военно-исторической викторины.

«Мы занимаемся военно-патриотической подготовкой, волонтерством, помогаем много, готовимся к подобным соревнованиям», - рассказал командир отряда «Ратник» Артем Прытков (Неверкинский район).

В пятницу, 18 ноября, станет известно, какая команда лучше всех справилась с «Сурским рубежом» и набрала максимальное количество баллов. Состязания - региональный этап всероссийской игры «Победа».