Пензячка Софья Кокарева блестяще выступила на первенстве Европы

Юная пензенская шахматистка Софья Кокарева одержала победу на юношеском первенстве Европы. Соревнования прошли в турецкой Анталье.
Софья выступала в группе девочек до 8 лет и выиграла 9 партий из 9. Она опередила серебряного призера на 2 очка.
«Второе место заняла спортсменка из Англии Зое Веселов с результатом 7 очков. Тройку лидеров замкнула представительница Польши Лила Рзадковска с результатом 6,5 очка», - сообщили в Министерстве физкультуры и спорта Пензенской области.
Софья Кокарева пришла в шахматы неслучайно. Ее отец и тренер - международный гроссмейстер Дмитрий Кокарев.
Этим летом пензячка стала лучшей на первенстве России среди девочек младше 9 лет. 10 партий из 11 закончились ее победой, еще 1 - ничьей.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀