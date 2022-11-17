Пензячка Софья Кокарева блестяще выступила на первенстве Европы

17.11.2022 | 10:34

Юная пензенская шахматистка Софья Кокарева одержала победу на юношеском первенстве Европы. Соревнования прошли в турецкой Анталье.

Софья выступала в группе девочек до 8 лет и выиграла 9 партий из 9. Она опередила серебряного призера на 2 очка.

«Второе место заняла спортсменка из Англии Зое Веселов с результатом 7 очков. Тройку лидеров замкнула представительница Польши Лила Рзадковска с результатом 6,5 очка», - сообщили в Министерстве физкультуры и спорта Пензенской области.

Софья Кокарева пришла в шахматы неслучайно. Ее отец и тренер - международный гроссмейстер Дмитрий Кокарев.

Этим летом пензячка стала лучшей на первенстве России среди девочек младше 9 лет. 10 партий из 11 закончились ее победой, еще 1 - ничьей.