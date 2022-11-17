Спорт

Пензячка Софья Кокарева блестяще выступила на первенстве Европы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Юная пензенская шахматистка Софья Кокарева одержала победу на юношеском первенстве Европы. Соревнования прошли в турецкой Анталье.

Софья выступала в группе девочек до 8 лет и выиграла 9 партий из 9. Она опередила серебряного призера на 2 очка.

«Второе место заняла спортсменка из Англии Зое Веселов с результатом 7 очков. Тройку лидеров замкнула представительница Польши Лила Рзадковска с результатом 6,5 очка», - сообщили в Министерстве физкультуры и спорта Пензенской области.

Софья Кокарева пришла в шахматы неслучайно. Ее отец и тренер - международный гроссмейстер Дмитрий Кокарев.

Этим летом пензячка стала лучшей на первенстве России среди девочек младше 9 лет. 10 партий из 11 закончились ее победой, еще 1 - ничьей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото eycc2022.tsf.org.tr
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте