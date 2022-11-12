В Пензе провели Кубок губернатора по шахматам

За кубки и медали пензенские шахматисты сражались несколько часов. Самый интеллектуальный вид спорта не терпит суеты, к тому же многие из претендентов на кубок не виделись два года: пандемия коронавируса разлучила соперников. Долгожданный 10-й турнир открылся в Лермонтовской библиотеке.
«Радует такое количество участников. Мы надеемся, что он будет развиваться все больше. Не только поколения в возрасте, но и молодые принимают участие», - сообщил первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Эдуард Копылов.
Своих делегатов на турнир прислали 29 муниципальных образований - районы и городские округа. В каждой из 34 команд - по четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Никольскую сборную возглавляет представительница прекрасной половины человечества.
«Я начала заниматься шахматами поздно, в 38 лет, и очень заинтересовалась. В моей команде со школьного возраста все занимаются», - рассказала капитан команды Вера Васильева.
Вячеслав Дугин - один из постоянных участников турнира.
«Это же прелесть, это целый мир, и ребятишкам интересно. Здесь можно представлять так и сяк, фантазировать во время игры», - отметил представитель Бессоновского района.
Традиционно результаты соревнований подводятся между командами, разделенными на три группы в зависимости от численности населения муниципального образования.
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