В Пензе провели Кубок губернатора по шахматам

12.11.2022 | 20:30

За кубки и медали пензенские шахматисты сражались несколько часов. Самый интеллектуальный вид спорта не терпит суеты, к тому же многие из претендентов на кубок не виделись два года: пандемия коронавируса разлучила соперников. Долгожданный 10-й турнир открылся в Лермонтовской библиотеке.

«Радует такое количество участников. Мы надеемся, что он будет развиваться все больше. Не только поколения в возрасте, но и молодые принимают участие», - сообщил первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Эдуард Копылов.

Своих делегатов на турнир прислали 29 муниципальных образований - районы и городские округа. В каждой из 34 команд - по четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Никольскую сборную возглавляет представительница прекрасной половины человечества.

«Я начала заниматься шахматами поздно, в 38 лет, и очень заинтересовалась. В моей команде со школьного возраста все занимаются», - рассказала капитан команды Вера Васильева.

Вячеслав Дугин - один из постоянных участников турнира.

«Это же прелесть, это целый мир, и ребятишкам интересно. Здесь можно представлять так и сяк, фантазировать во время игры», - отметил представитель Бессоновского района.

Традиционно результаты соревнований подводятся между командами, разделенными на три группы в зависимости от численности населения муниципального образования.