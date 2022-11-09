Спорт

«Зенит» в домашнем матче обыграл лидеров чемпионата ФНЛ

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Заключительный домашний поединок в календарном году порадовал болельщиков «Зенита» - команда крупно обыграла лидеров чемпионата Футбольной национальной лиги.

Пензенцы с первых минут матча против «Калуги» захватили инициативу и сумели забить два гола - точные удары в активе Виталия Аралина и Даниила Кашмина. Соперник же до перерыва был непохож сам на себя.

«Решили ротировать состав, дать возможность молодым футболистам проявить себя, дать сыграть. Было робкое, неуверенное начало, сумбурные действия, команда хозяев смогла найти моменты, забить одинаковые по сути мячи», - прокомментировал главный тренер ФК «Калуга» Сергей Лосев.

Во втором тайме игра выравнялась, и калужане стали чаще угрожать воротам «Зенита». Но бело-сине-зеленые не только справились с оборонительными функциями, но и довели счет до крупного - на последних минутах отличился Сергей Ярыгин.

«Мы ребят настраивали на крайнюю домашнюю игру этой части чемпионата. «Калуга» все-таки идет на первом месте, мотивация обыграть ее, я думаю, дорогого стоит», - отметил главный тренер ФК «Зенит» Владимир Радкевич.

В турнирном плане матч ничего не решает - зенитовцы в любом случае останутся в нижней части таблицы чемпионата. Команде осталось провести одну встречу - против «Космоса» в Долгопрудном.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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