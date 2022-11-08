В Пензе стартовало региональное первенство по плаванию

Одинаковая температура воды и воздуха (+27 градусов) - оптимальные условия для проведения состязаний по плаванию. Участники борются за награды регионального первенства во дворце водного спорта «Сура».
«На основании результатов этих соревнований призеры и победители, которые не вошли в сборную, будут зачислены в списки», - уточнил главный судья соревнований Виктор Тюканкин.
Возраст участников: юноши - 13-14 лет, девушки - 11-12. 269 человек представляют 9 районов области, а также Пензу и Заречный.
Большинство оценивает свои выступления критически, но с оптимизмом.
«Было тяжело, на последнем четвертаке ошибка есть, надо было работать мощнее. Но, в принципе, результат улучшил», - признал участник команды СШОР «Союз» Иван Пономарев (г. Заречный).
Соревнования продлятся в течение трех дней. По их итогам будет сформирована юношеская сборная Пензенской области, куда войдут 12 человек. Они отправятся на турнир «Юность России», который состоится в декабре в Казани.
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