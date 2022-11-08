В Пензе стартовало региональное первенство по плаванию

08.11.2022 | 20:30

Одинаковая температура воды и воздуха (+27 градусов) - оптимальные условия для проведения состязаний по плаванию. Участники борются за награды регионального первенства во дворце водного спорта «Сура».

«На основании результатов этих соревнований призеры и победители, которые не вошли в сборную, будут зачислены в списки», - уточнил главный судья соревнований Виктор Тюканкин.

Возраст участников: юноши - 13-14 лет, девушки - 11-12. 269 человек представляют 9 районов области, а также Пензу и Заречный.

Большинство оценивает свои выступления критически, но с оптимизмом.

«Было тяжело, на последнем четвертаке ошибка есть, надо было работать мощнее. Но, в принципе, результат улучшил», - признал участник команды СШОР «Союз» Иван Пономарев (г. Заречный).

Соревнования продлятся в течение трех дней. По их итогам будет сформирована юношеская сборная Пензенской области, куда войдут 12 человек. Они отправятся на турнир «Юность России», который состоится в декабре в Казани.