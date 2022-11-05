В Пензе стартовали областные соревнования по дзюдо

05.11.2022 | 21:00

Профессиональных военных - участников боевых действий на территории Донбасса на турнир по дзюдо в поддержку спецоперации пригласили в качестве почетных гостей.

«Такие соревнования очень нужны для молодежи, потому что они воспитывают патриотизм, что сейчас важно для страны. Сейчас задача каждого взрослого человека - не только военного, но и родителей - воспитывать в детях уважение к старшим и Родине», - отметил региональный представитель Союза добровольцев Донбасса Алексей Беляков.

Более 300 участников на протяжении двух дней будут сражаться за кубки и медали. Выявлять сильнейших будут в двух возрастных категориях - среди спортсменов 2011 и 2012 годов рождения. Организаторы ожидают серьезную борьбу, поскольку уровень подготовки дзюдоистов довольно высок.

«По этому возрасту проводятся первенства области, федерального округа, России. Здесь есть члены сборной Пензенской области, одни из сильнейших, есть и те, кто только начинает свой путь. У них задача - показать дух, не испугаться», - сообщил организатор соревнований Павел Кояков.

В Пензу приехали ребята из Городищенского района, Средней Елюзани и Кузнецка.