В Пензе стартовало открытое первенство по волейболу

04.11.2022 | 21:00

В Пензе запустили «Летающий мяч». Шесть команд вступили в борьбу за победу в открытом первенстве города по волейболу. Ежегодные соревнования посвящены памяти заслуженного работника физической культуры Анатолия Шендера. Спортсменки усердно готовились, тренировались по четыре раза в неделю.

«Четвертый год в волейболе, есть чему учиться, но, если будем стараться, у нас все получится. Мы еще не все выучили, но, кажется, мы уже круто играем», - отметили участницы соревнований.

В этот раз, помимо воспитанниц спортивной школы № 4, играют девушки из Кузнецка, Самары, Нижнего Новгорода и Тамбова.

«И дети, и тренеры ждали турнир, потому что этот возраст сейчас готовится к первенству России, так что сейчас турнир необходим», - пояснила тренер ВК «Держава» Екатерина Румынина (г. Тамбов).

Настрой у спортсменок соответствующий.

«Команды бьются, играют из пяти партий - серьезные, интересные соревнования», - главный судья соревнований Ольга Зубкова.

В турнире принимают участие девушки 2010-2011 года рождения. Действует круговая система, а лучших отметят медалями и грамотами.