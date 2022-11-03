Каменский «Дорожник» отправился на турнир в Астрахань

03.11.2022 | 20:30

На правах лучшей футбольной команды Приволжья каменский «Дорожник» отправился в Астрахань на финал российского чемпионата среди любительских коллективов. В нем будут принимать участие победители всех географических зон. Представители пензенского дивизиона всегда высоко котируются в футбольном рейтинге.

«Молодые команды все стараются, занимаются, у них футбольные центры, определенные школы. Очень хорошо двигаются», - отметил капитан ФК «Дорожник» Денис Руфкин.

Опыт участия в подобных турнирах у «дорожников» есть. Два года назад они стали чемпионами страны, в прошлом сезоне выиграли Кубок России.

Теперь все начинается сначала. В подгруппе каменцев ждут серьезные соперники: чемпион Московской области красногорский «Зоркий-2», представитель зоны «Золотое кольцо» кировское «Динамо», лучшая команда Урала и Восточной Сибири - нижнетагильский «Уралец», чемпион Южного федерального округа «Победа» из Хасавюрта и неоднократный чемпион России среди любителей нововоронежский «Атом».

Игры стартуют 5 ноября.