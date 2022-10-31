На первенство области по конкуру приехали 19 наездников

31.10.2022 | 19:39

Видимо, у Екатерины Земсковой позитивная карма. По крайней мере, лошадь с такой кличкой помогла ей пройти дистанцию без ошибок. Девушка участвует в первенстве Пензенской области по конкуру.

«Я больше довольна, чем ожидала: думала, что лошадка будет больше волноваться. Но главное - поверить, что она сможет, и она это чувствует и действительно все смогла. Я в восторге от нее, как она меня чувствовала. Чуть-чуть она колебалась где-то, ей было страшно... Но если ей подсказываешь, она способна на многое», - отметила участница соревнований.

Таких, как Екатерина, еще 18. Участники приехали на соревнования не только из Пензы. Есть из Городища и Алферьевки. Возрастная категория от 7 до 20 лет.

«Для всех разные зачеты. Есть общий зачет, где могут выступать и дети, и взрослые, и любители, юноши, юниоры. А есть именно зачет «дети», где могут принять участие маленькие детишки», - отметила организатор соревнований Анастасия Черушова.

Задача спортсменов - без штрафных очков и за короткое время пройти полосу препятствий. Самой серьезной ошибкой является падение наездника. В этом случае, к сожалению, он будет дисквалифицирован.