Спорт

В Пензе начался межрегиональный турнир по самбо

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В областном центре стартовали межрегиональные состязания по самбо. 300 атлетов 2007 года рождения и моложе собрались, чтобы определить сильнейших. Открыли соревнования самые маленькие.

«Участвуют Оренбургская область, Саранская, Саратовская и Пензенская. Должны показать свой уровень подготовки, настрой на будущий год», - уточнил организатор состязаний Игорь Гритчин.

Состязания посвятили Дню тренера и открытию школы самбо. Отец и сын Гритчины - заслуженные тренеры России.

«Если есть люди, которые продвигают свой вид спорта, влюбляют в него, результат оказывается именно таким - ребята вовлечены в процесс, у них есть цель. Получается выполнение большой социальной функции», - отметила министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева.

В течение двух дней самбисты будут бороться за победу. Никита Власов расценивает такой турнир как возможность показать себя с лучшей стороны, набраться опыта и расти дальше.

«Пришел в самбо год назад, борьба более разносторонняя, коллектив хороший. Пока цель - выиграть «Россию», потом будем готовиться к «миру», - рассказал участник соревнований.

После окончания состязаний и церемонии награждения будут организованы мастер-классы для юных борцов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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