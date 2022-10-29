Каменские муниципальные служащие сразились в спортивном зале

29.10.2022 | 21:00

Муниципальные служащие Каменского района встретились в спортивном зале. Очередной этап спартакиады для них не испытание, а хороший способ времяпрепровождения.

Сильнейшего выявляли на этот раз у волейбольной сетки.

Претендовали на победу сборные районной администрации, города, сельских поселений и местного техникума. Последняя и стала лучшей. Игры этапа проводились по олимпийской системе.

«Основная задача таких мероприятий - сплочение коллектива, привитие здорового образа жизни, показать младшему поколению, что возрастные служащие готовы к выполнению поставленных задач, физически крепки и здоровы», - пояснил глава администрации Каменского района Александр Помогайбо.

Муниципальных служащих Каменки ждут еще испытания другими видами спорта, такими как плавание, теннис, дартс.