Спорт

В Пензе ищут возможности для развития детского мини-футбола

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Цвет встречи зеленый: министр физической культуры и спорта - не только в одной цветовой гамме с футболистками, но и на одной волне. Руководство, тренерский штаб, игроки клуба «Лагуна-УОР» поговорили с чиновницей о самом насущном.

«С растущими ценами справиться не можем, поэтому с бюджетом стараемся экономить», - сообщил главный тренер МФК «Лагуна УОР» Максим Юдин.

Но есть и хорошие новости.

«Мы все в одинаковых условиях, и хочется сказать, нам финансирование повысили на 2023 год, поэтому будем сейчас от минфина ждать более конкретных цифр. Мы трубили во все трубы, что у нас нехватка, и нас услышали и губернатор, и министерство финансов», - отметила министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева.

Плюс ко всему скоро клуб будет отмечать новоселье. Пока домашние матчи «Лагуна» проводит в ФОК «Спутник», в следующем году в рамках федерального проекта начнется строительство дворца игровых видов спорта.

«Там будут две арены - как для волейбола, баскетбола, так и для мини-футбола. Он будет находиться в районе ГПЗ (школа № 26)», - рассказала Евгения Бочкарева.

Тогда и возможностей по тренировке еще совсем юных спортсменов станет куда больше. Детский мини-футбол в клубе стараются развивать своими силами, ведь смену игрокам необходимо воспитывать.

«Буквально месяц назад открыли свою группу подготовки, у нас уже первоклашки начали заниматься. Я не настолько осведомлен, как в гимнастике происходит, но примерно представляю, и мы хотим на тот же уровень выйти, когда девочки занимаются и проходят все этапы базовой подготовки. К сожалению, девчонки здесь базовую школу не прошли, из-за этого мы сейчас страдаем», - объяснил тренер МФК «Лагуна УОР» Михаил Крюков.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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