Спорт

«Лагуна-УОР» одержала крупную победу над клубом «Файтерс»

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Пензенская «Лагуна-УОР» начала с победы борьбу за выход в финал Кубка России. Стартовый матч на предварительном этапе команда проводила против соперниц из екатеринбургского клуба «Файтерс».

Желто-зеленые были фаворитками в этом поединке, что подтвердили уже в первом тайме, когда Екатерина Самойлова, Екатерина Енина и Марина Сонюшкина забили три безответных мяча в ворота уралочек.

В начале второго тайма разгром гостей продолжился. Татьяна Гришечкина отметилась дублем, а капитан «Лагуны-УОР» Ирина Родькина сделала счет теннисным - 6:0.

В середине тайма екатеринбурженкам удалось один гол отквитать. За игру рукой в своей штрафной в ворота хозяек был назначен пенальти, после чего мяч влетел в створ. 6:1 - таков победный результат.

Но самое главное еще впереди. Пензенской команде предстоят встречи с «Мосполитехом» и «Кристаллом» из Санкт-Петербурга. А в следующий раунд пройдут только два коллектива.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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