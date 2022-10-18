Спорт

Каменский «Дорожник» завоевал чемпионский титул

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Каменский «Дорожник» досрочно обеспечил себе чемпионство в Межрегиональной футбольном союзе «Приволжье», и заключительная игра против дубля ульяновской «Волги» ничего не решала. Тем не менее команда из районного центра была намерена отблагодарить своих болельщиков за поддержку. Дорожники победили (3:1) и остались недосягаемыми для основных конкурентов.

«В первом круге мы их обыграли. Взять Димитровград, «Химик-Август», которые еще выступали основным составом и потом уже ушли во вторую лигу. Во втором круге Димитровграду проиграли в гостях, но с минимальным счетом и по игре нисколько не уступали», - рассказал капитан ФК «Дорожник» Денис Руфкин.

Поражение стало единственным в турнире и не отразилось на притязаниях каменцев на чемпионский титул. После матча против ульяновцев состоялась церемония награждения, где команде вручили заветный трофей и золотые медали.

Но сезон еще не завершен. Впереди у «Дорожника» - поездка в Астрахань, на финал чемпионата России среди любительских коллективов.

«Некоторое время есть для подготовки, будем готовиться. И там будем преследовать самые высокие задачи», - подчеркнул Денис Руфкин.

Также организаторы церемонии уделили внимание детским командам спортивной школы «Дорожника». Были отмечены ребята, занявшие призовые места в различных возрастных группах первенства области по футболу.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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