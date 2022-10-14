Спорт

Пензенцы достойно выступили на IX Летней спартакиаде учащихся

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В общекомандном зачете Пензенский регион стал лидером среди субъектов II группы (с численностью населения до 2 миллионов человек) по итогам выступлений в IX Летней спартакиаде учащихся России 2022 года. Чествование призеров соревнований состоялось в областной библиотеке.

«Мы вами гордимся! Очень приятно отметить, что каждый из вас внес маленькую частичку вклада в общий большой результат», - сообщила министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева.

С триумфом в этом сезоне выступили пензенские регбисты - и юноши, и девушки. Обе сборные стали победителями спартакиады.

«Эмоции испытывали незабываемые, радость, гордость, что выиграли, эмоции - бомба просто», - отметила воспитанница ДЮСШ № 1 г. Каменки Олеся Тузова.

«Наши девчонки показали, что они лучшие в России не только по спартакиадному возрасту, но и в младших возрастах», - рассказал главный тренер команды «Локомотив-Каменка» Максим Любимкин.

«В этом году у нас рекорд: мы заняли первое место впервые. Но и впервые была олимпийская дисциплина регби-7 - раньше было всегда регби-15. Я очень рад выступлениям», - подчеркнул старший тренер спортивной школы по регби г. Пензы Александр Лыков.

Соревнования в рамках спартакиады проходили с 25 мая по 3 сентября на территории 25 субъектов Российской Федерации по 48 видам спорта. Пензенцы в рамках общекомандного и личного зачетов 5 раз занимали первое место, 6 - второе и 5 - третье.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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