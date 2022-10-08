Легкоатлеты-ветераны из Пензы завоевали на чемпионате 9 наград

08.10.2022 | 21:30

В Адлере на чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов представители Пензенской области завоевали девять наград разного достоинства: четыре золотые, три серебряные и две бронзовые медали.

Регион на состязаниях представляли три легкоатлета: Юрий Сараев (85+), Александр Роганин (70+) и Лариса Плотникова (60+). Все они завоевали по несколько медалей.

В беге на 200 метров с барьерами Юрий Сараев занял I место и установил рекорд России - до него в этой дисциплине спортсмены старше 85 лет никогда не выступали.

Всего же за награды чемпионата страны боролись 485 участников.