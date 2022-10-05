Молодежка «Локомотива» осталась без наград чемпионата страны

05.10.2022 | 20:55

Молодежный состав «Локомотива» не сумел победно завершить сезон. В матче чемпионата России среди дублей пензенцы принимали сверстников из столичной «Славы». Соперники активно начали встречу, обменявшись попытками, но в концовке тайма москвичи добыли солидное преимущество - 31:17.

«В защите у некоторых молодых сдают нервы. Решили попробовать сыграть «от себя», а получили два «горчичника» и два игрока сидели 10 минут», - сообщил главный тренер команды «Локомотив-Пенза-м» Максим Усков.

Начало второй половины стало продолжением неприятной для «железнодорожников» полосы. Гости продолжали класть попытки в зачетное поле красно-зеленых. В итоге их гандикап вырос до 30 очков.

«То получалось все и мы атаковали, находились в чужой половине поля, то допускали какие-то глупые ошибки, возвращались к себе и приходилось отрабатывать за троих. Поэтому многое не получилось, не заработали свои очки, когда заходили в чужую зону», - рассказал игрок команды «Локомотив-Пенза-м» Андрей Янюшкин.

Только на последних минутах пензенцы взвинтили темп и сделали три заноса подряд, но от поражения это не спасло. «Слава» выиграла (48:34) и завоевала медали чемпионата.

«Последняя была решающая игра: если выиграем - занимаем второе место молодежного чемпионата. Парни это сами все прекрасно понимали, выложились», - отметил главный тренер команды «Слава-м» Владимир Кондрашов (Москва).

Пензенская дружина осталась без наград, завершив чемпионат страны среди молодежных коллективов на VI месте.