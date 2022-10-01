Спорт

Ежегодный забег в Пензе посвятили памяти Героя России

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Уже 13-й год Вячеслав Боронин выступает на различных соревнованиях под номером, цифры в котором символичны для 81-летнего пенсионера. Нагрудный знак выдали в городском спорткомитете.

«Я пришел сам, в заявке нигде не был. Дайте, говорю, номер. Она мне дала, расписался я за него, домой пришел, гляжу: год моего рождения!» - рассказал пенсионер.

Ежегодный легкоатлетический забег посвящен памяти Героя России лейтенанта Джафяса Яфарова - командира спецназа МВД, погибшего в Чечне. Мероприятие проводится с 2004 года и каждый раз объединяет все больше любителей бега.

«Многие уже начали понимать, что здоровье - это самое основное в жизни. Остальное - мелочи», - отметил организатор соревнований Фярид Акжигитов.

«Мы с командой пробежим дистанцию, и будет что вспомнить об этом дне, чем занимались. Командная работа заключается в этом», - подчеркнул куратор местного отделения «Молодой гвардии» Никита Неуваруев.

Дистанция забегов разная: для самых юных - 1 километр, а для тех, кто старше и

опытнее - 5, 10 километров, полумарафон и марафон (42,195 километра).

В 2022 году в соревнованиях приняли участие около 100 человек.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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