В Пензе стартовали соревнования по художественной гимнастике

22.09.2022 | 21:10

Уже который год олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и заслуженный мастер спорта Наталья Зуева приезжает в Пензу в качестве почетной гостьи традиционных всероссийских соревнований.

«Прекрасный зал, прекрасно принимают, и, надеюсь, будем дальше здесь. Вообще, в России лучшие гимнастки и лучший спорт. У нас любой спорт на высшей ступени», - отметила Наталья Зуева.

В этом году на турнир на призы олимпийской чемпионки приехали 64 команды из 22 регионов.

Одна из участниц, Вероника Фомиченко из Новосибирска, надеется стать мастером спорта, пока - только кандидат. На этих соревнованиях она выступает в дисциплине «Личное многоборье».

«Лента - это самое сложное, ею нужно хорошо «рисовать», уделять ей большое количество времени на отработку. Булав две, но, мне кажется, их легче наработать», - рассказала девушка.

Лучшие гимнастки примут участие в соревнованиях обществ «Локомотив», «Юный гимнаст», «Возрождение» и «Надежды России».