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Спорт

В Пензе впервые провели соревнования по фаерболу

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В масках, спецодежде и с баллонами кислорода за плечами думать о передачах и бороться за право владения мячом - так выглядит матч по фаерболу. Это футбол, только среди пожарных-спасателей.

«Мы впервые проводим такое мероприятие. У нас сегодня представлено пять пожарно-спасательных подразделений города Пензы, а также подразделение главного управления. При данном виде подготовки отрабатываются выносливость, сплоченность коллектива», - сообщил заместитель начальника управления ГУ МЧС России по Пензенской области Анатолий Сисин.

Здесь можно поддать жару - в погоне за мячом. Играли два тайма по пять минут.

«Не как в обычном футболе. Дышать тяжеловато, если честно», - рассказал мастер-пожарный Михаил Шачин.

На реальном пожаре, когда валит дым и полыхает пламя, ничуть не легче. На ликвидации ЧП, делая шаг в огонь, каждый знает, что за ним стоит команда, в которой один за всех и все за одного.

«Пожарное братство по-любому должно быть, потому что работаем вместе на пожаре, вместе едем домой уставшие. Не важно, у кого какие звезды, друг на дружке и спим, если устали, в машине. На фаерболе боремся до победного конца», - поделился мастер-пожарный Илья Брюхачев.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Дурь! В нормальный футбол учились бы играть! Но, видимо, денег в бюджете лишних много

Гость||

футбол огонььььь

Гость||

молодцы огнеборцы

Гость||

Дурь в твоей голове. Ты только на диване модешь чужие деньги считать которые на этот футбол ни копейки не было потрачено.

Гость||

Ништяк работенка

Гость||

penzainform.ru писал(a):

друг на дружке и спим
и убрать правильней будет.Надо вас гонять а то зажиреете до пенсии не доживёте.


Имя: Гость
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