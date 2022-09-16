В Пензе впервые провели соревнования по фаерболу

16.09.2022 | 20:31

В масках, спецодежде и с баллонами кислорода за плечами думать о передачах и бороться за право владения мячом - так выглядит матч по фаерболу. Это футбол, только среди пожарных-спасателей.

«Мы впервые проводим такое мероприятие. У нас сегодня представлено пять пожарно-спасательных подразделений города Пензы, а также подразделение главного управления. При данном виде подготовки отрабатываются выносливость, сплоченность коллектива», - сообщил заместитель начальника управления ГУ МЧС России по Пензенской области Анатолий Сисин.

Здесь можно поддать жару - в погоне за мячом. Играли два тайма по пять минут.

«Не как в обычном футболе. Дышать тяжеловато, если честно», - рассказал мастер-пожарный Михаил Шачин.

На реальном пожаре, когда валит дым и полыхает пламя, ничуть не легче. На ликвидации ЧП, делая шаг в огонь, каждый знает, что за ним стоит команда, в которой один за всех и все за одного.

«Пожарное братство по-любому должно быть, потому что работаем вместе на пожаре, вместе едем домой уставшие. Не важно, у кого какие звезды, друг на дружке и спим, если устали, в машине. На фаерболе боремся до победного конца», - поделился мастер-пожарный Илья Брюхачев.