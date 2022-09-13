Спорт

Пензенские каратисты завоевали бронзу на чемпионате России

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Долгие и упорные тренировки дали результаты. Сборная команда Пензенской области по карате завоевала бронзовые медали на чемпионате России в Казани.

«Первый бой был с командой из Тюмени, мы выиграли со счетом 3:1. Второй бой был с Югрой, тоже выиграли - 3:1. Полуфинальный бой у нас был с Москвой, чуть уступили - 3:2. В последнем бою все решалось. За III место мы бились с Сахалинской областью, там уже спокойно разобрались - 3:1», - сообщил бронзовый призер чемпионата России по карате Максим Краснов.

Уровень подготовки участников соревнований был высок. Команда лучших атлетов Пензенской области около года готовилась к чемпионату. Занять заветное I место спортсменам так и не удалось, но они результатом довольны.

«Настроение упало после проигрышей в личных категориях, они собрались духом, пообщались, настроились на командные соревнования и добились успеха», - рассказал тренер сборной Пензенской области по карате Андрей Мещеряков.

На соревнованиях подобного масштаба Маргарина Мещерякова выступила уже в третий раз. В этом году девушка сражалась в категории «женщины (до 55 килограммов)» и заняла заслуженное III место.

«Самый сложный и серьезный для меня поединок был за бронзу, потому что девочка была опытнее и взрослее, крупнее чуть на вид. Было сначала немножко страшно, потому что я не знала, как она бьется», - отметила бронзовый призер чемпионата России по карате Маргарита Мещерякова.

Планы уже построены: после недолгого отдыха команда начнет готовиться к международным соревнованиям, которые пройдут в Москве.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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