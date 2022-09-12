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Спорт

В Кичкилейке устроили спортивный праздник для детей

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С одной стороны «Витязи», с другой - «Улыбка». Так решили назвать себя на спортивном празднике команды мальчиков и девочек, проходящих медицинскую реабилитацию в областном центре для детей и молодых инвалидов в Кичкилейке.

Мероприятие было организовано в рамках месячника «Сурский край - без наркотиков!».

«Каждый из нас хотел бы, чтобы у наших детей сформировалась ответственность за поведение, за их жизнь, здоровье и чтобы каждый ребенок понял, что здоровье - это самое ценное, что есть в жизни каждого человека», - сообщила зам. директора социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов Елена Красильникова.

Задания спортивной эстафеты были несложные (чтобы в ней смогли принять участие ребята разного возраста и физической подготовки), но интересные. А затем провели танцевальный флешмоб.

По набранным очкам победили «Витязи».

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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